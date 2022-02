Como a pandemia afetou a vida universitária de veteranos e calouros da Unir

A Universidade Federal de Rondônia (Unir) retomou nesta segunda-feira (31) o semestre letivo. E mais uma vez, alunos e professores precisaram ligar seus dispositivos digitais para interagir e trocar conhecimento através das já conhecidas aulas remotas.

Para entender de que forma a pandemia da Covid-19 afetou a vida universitária de veteranos, calouros e educadores, o g1 ouviu alunos, professores e especialistas no assunto, que defendem (ou não), a manutenção das atividades remotas.

Impactos

Em abril de 2021, o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que a distribuição de tablets, chips e conexão à internet não era a solução para garantir acesso ao ensino na pandemia.

Para Rosangela Hilário, Pós-Doutora em Educação, as crianças que ainda estão em fase de formação e que possuem dificuldades de acesso à internet ou acesso a outros métodos educacionais, serão impactadas com a manutenção das aulas remotas.

“Eu penso que as aulas em formato remoto, sobretudo para crianças pequenas, eram pra ser temporárias. Porque a melhor parte, efetivamente, para a escola de educação básica, é interagir, conviver e viver outras maneiras e outras leituras de mundo. Isso nos foi tirado a partir do momento em que a pandemia nos colocou em isolamento, e isso é necessário para preservar crianças, professores, famílias de maneira geral. Mas é obvio que isso vai impactar toda uma geração de crianças”, explicou.

Além das crianças, professores da rede pública e privada também são afetados pelo ensino, já que parte do corpo docente das unidades teve pouco tempo para se preparar e lecionar em um ambiental digital.

“Como é que o professor se preparou? Na luta, como sempre. Na base do preparar agora para apresentar daqui a pouco. Não houve, de maneira nenhuma, um espaço, um tempo espaço para que o professor estudasse, para que o professor se preparasse”, disse Rosangela Hilário.

Conectados

Alunos de um lado, professor do outro. Ao mesmo tempo em que estão distantes fisicamente, se conectam por meio da tecnologia. Para solucionar o problema da distância física, os professores tiveram que se atualizar.

“Muitos de nós fomos formados como professores para executar [a aula] da forma tradicional. Na sala de aula, com aluno e com a aula remota, esse modelo ele tem que ser transformado pela mediação dos meios de comunicação da internet. Como você faz isso? Adaptando sua carga horária dentro daquilo que é possível em aula”, explicou Marcos Xavier, doutor em direito e professor na Unir.

Em junho de 2021, o Índice de Educação a Distância, criado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), revelou deficiências na implantação do ensino remoto nos estados. Mesmo sendo um dos principais e únicos recursos dos centros de educação que oferecem Educação a Distância (EAD), Marcos Xavier ressalta que com a chegada da pandemia, o método passa por problemas.

“A aula remota ela não é boa e nem é má por si mesmo. Ela é somente um método de ensino. Um método de ensino que você tinha, por exemplo, a aplicação dela de forma mais corredeira na Educação A Distância (EAD). Os problemas em relação ao ensino remoto, eles surgem em razão da afetação negativa que a pandemia da Covid-19 ocasiona na educação, no ensino”, explicou.

Metade lá, metade cá…

Desde agosto de 2020 as aulas na Unir acontecem de forma remota. Em casa, Camila Cristina, advogada e que concluiu o ensino superior na universidade, relembra o período difícil da transição entre o presencial e o remoto.

“Os últimos períodos, eles têm aquele peso né, por ser o final do curso e aquele trabalho de conclusão de curso, o TCC. Eu fiz minha monografia toda em casa, não tive a oportunidade de ter uma orientação com o meu orientador presencial, então assim, já é outra dificuldade que eu tive que enfrentar nesse período. Nós acabamos perdendo muito dessas experiências. A autonomia é muito boa, mas ao mesmo tempo, é necessário uma orientação, um cuidado, que talvez nas aulas presenciais, nos encontros, a gente portaria de uma forma mais leve, mais didática e menos dolorosa, foi bem solitário esse período e difícil”, disse Camila Cristina, advogada e ex-aluna da universidade.

E para quem ainda não concluiu o ensino superior, a falta no dia a dia dentro da universidade e o contato com outros alunos faz diferença na aprendizagem.

“Você tem dificuldade na conexão com a internet, com a falta de energia, barulho do vizinho, cachorro latindo, então tudo isso acaba prejudicando a sua concentração e o seu desempenho nos estudos. Quando você tá com outros colegas, ali estudando, acaba que um incentiva o outro, um dá um empurrão”, disse Lizandra Costa, aluna de Ciências Econômicas da Unir.

Tudo em casa

Os primeiros anos mágicos na universidade também foram interrompidos para Vitor Gabriel, estudante de direito. O aluno, que ingressou na universidade durante a pandemia, nunca pisou no campus, nem mesmo para fazer a matrícula.

“Eu comecei o curso em tempo de pandemia. Quando eu entrei, já era pandemia. Eu nunca toquei, eu nunca pisei na Unir. Eu nunca vi minha turma presencialmente, nunca vi nem os professores presencialmente, eu comecei isso já em pandemia, nem minha matricula eu fiz na unir”, disse Vitor Gabriel, aluno de direito da Unir.

Tudo remoto

Com o aumento expressivo de novos casos da doença, a reitoria da Unir decidiu manter as atividades de forma remota. De acordo com a reitora Marcele Pereira, a previsão é de que haja uma reunião em março para definir o futuro das aulas.

