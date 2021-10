Comprovante de vacina e teste: Como foi a volta da torcida corintiana ao estádio

O público voltou ao estádio na capital paulista. Na noite de terça-feira (6), a torcida do Corinthians matou a saudade do time, e o jogo contra o Bahia, pelo Brasileirão, foi o primeiro aberto ao público na cidade desde o início da pandemia do novo coronavírus.

A espera de um um ano e sete meses terminou com uma vitória de virada, do jeito que a Fiel gosta, por 3 a 1. A CNN esteve em Itaquera, na zona leste de São Paulo, para ver como foi o reencontro dos corintianos com o time.

Vacina obrigatória

Para entrar no estádio, os torcedores tinham que apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Quem estava vacinado apenas com a primeira dose pôde comparecer desde que apresentasse um teste antígeno contra a doença com a realização nas últimas 24 horas, ou o teste RT-PCR feito em até 48 horas.

O vazio do futebol foi preenchido, e o silêncio ficou no passado. A torcida visitante não foi liberada e foi permitida a ocupação de 30% de cada setor do estádio.

Depois do dia 16 de outubro, a capacidade dos estádios será de 50% e, em novembro, não haverá limitação de público.

CNN