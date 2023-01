Conab estima aumento de 5% na safra de café de 2023 em Rondônia

A safra de café de Rondônia em 2023 foi estimada em quase 3 milhões de sacas de 60 kg, informou o boletim da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado na quinta-feira (19).

Segundo a Conab, as condições climáticas para a safra deste ano “têm se mostrado favoráveis para as lavouras e o desenvolvimento dos frutos”.

De acordo com a Conab, a entrada de novas áreas de produção com clones com maior potencial produtivo, melhor manejo e o uso correto da irrigação também foram fatores determinantes para o aumento da safra.

A estatal explica que mesmo na época da estiagem e com a queda brusca de temperatura nas regiões produtoras, esses eventos não trouxeram “perdas significativas no potencial produtivo da cultura”.

