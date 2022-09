Concluídas oficinas e iniciados dois cursos na Escola do Legislativo

x

Oficinas foram encerradas na última semana e os cursos de capacitação profissional iniciados nesta segunda-feira (12)

Alunos participantes das oficinas Oratória II e de Desenvolvimento de Competências Direcionadas à Qualificação do Serviço Público participaram da solenidade de encerramento e entrega de certificados na sexta-feira (9). Nesta segunda-feira (12) foram abertos os cursos de Redação Oficial (30 vagas) e Secretariado (30 vagas), cada um com 20 horas/aula de duração.

As oficinas e cursos oferecidos pela Escola do Legislativo, que é mantida pela Assembleia Legislativa (ALE), são ministrados semanalmente e, prioritariamente, qualificam servidores do legislativo estadual. Câmaras de vereadores, prefeituras, órgãos públicos e autarquias federais e estaduais também são atendidas pela EL, além da comunidade em geral, com as vagas excedentes.

A escola dos deputados visa a qualificação profissional do servidor público, mas também contribui para a melhoria da mão de obra em geral. Os cursos e oficinas são gratuitos. Na ocasião da matrícula o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó de 400g para o Banco de Leite da escola. O leite arrecadado é distribuído pela direção da EL a entidades assistenciais, que atendam crianças acima de um ano e adultos.

Cursos em andamento

– Redação Oficial, 30 vagas, 20 horas/aula, 12 a 16/09, das 8 às 12h, alunos acima de 16 anos e Ensino Fundamental Completo

– Secretariado, 30 vagas, 20 horas/aula, 12 a 16/09, das 8h às 12h, acima de 18 anos e Ensino Médio Completo

Cursos com vagas abertas

– Relações Interpessoais, 30 vagas 20 horas/aula, 19 a 23/09, das 8h às 12h, acima de 18 anos e Ensino Médio Completo

– Liderança em Alta Performance, 30 vagas, 20 horas/aula, 19 a 23/09, acima de 18 anos e Ensino Médio Completo

– Atendimento ao Público, 30 vagas, 20 horas/aula, 26 a 30/09, 8h às 12h, acima de 18 anos e Ensino Médio Completo

– Libras para Atendimento ao Público, 70 vagas, 20 horas/aula, 26 a 30/09, 8h às 12h, acima de 18 anos e Ensino Médio Completo

– Fotografia, 30 vagas, 20 horas/aula, 26 a 30/09, das 8h às 12h, acima de 16 anos com Ensino Médio Completo

As inscrições podem ser efetuadas na sede da escola, em Porto Velho, na rua Major Amarante, 390 e pelo telefone (69) 9.8457.8490, das 7h30 às 13h30.

Texto e foto: Escola do Legislativo I ALERO