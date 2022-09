Concluídos cursos e dois em andamento na Escola do Legislativo

Os alunos receberam certificados de conclusão de duas disciplinas na última semana na sede escola dos deputados

Foram encerrados na Escola do Legislativo (EL), mantida pela Assembleia Legislativa (ALE), os cursos de Redação Oficial e de Secretariado, ambos com 20 horas/aula de duração e ministrados no período de 12 a 16. Cerca de 60 alunos receberam na sexta-feira (16) os certificados de conclusão.

A escola dos deputados mantém regulamente dezenas de cursos de capacitação, que são oferecidos aos servidores do legislativo estadual. As vagas também são disponibilizadas às câmaras de vereadores, prefeituras e demais segmentos do serviço público federal e estadual. As vagas excedentes são disponibilizadas para a comunidade.

Esta semana estão sendo ministrados mais dois cursos de capacitação profissional. Foram abertas hoje (19) as disciplinas de Relações Interpessoais no Trabalho e de Liderança em Alta Performance, ambos com 20 horas/aula de duração e serão encerrados na sexta-feira 23, na sede da escola em Porto Velho.

Os cursos são gratuitos e priorizam os servidores da ALE. No período de inscrição o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó, de 400g para o Banco de Leite da escola. O total arrecado é distribuído a entidades assistenciais cadastradas no BL, que atendam crianças acima de 1 ano e a idosos.

Cursos com vagas abertas

– Atendimento ao Público, 30 vagas, 20 horas/aula, 26 a 30/09, 8h às 12h, acima de 18

anos e Ensino Médio Completo

– Libras para Atendimento ao Público, 70 vagas, 20 horas/aula, 26 a 30/09, 8h às 12h,

acima de 18 anos e Ensino Médio Completo

– Fotografia, 30 vagas, 20 horas/aula, 26 a 30/09, das 8h às 12h, acima de 16 anos com

Ensino Médio Completo

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pessoalmente, na sede da escola, em Porto Velho, na rua Major Amarante, 390 e pelo telefone (69) 9.8457.8490, das 7h30 às 13h30.

