Concluídos mais dois cursos da Escola do Legislativo

Ainda há vagas para mais três disciplinas que serão iniciadas na próxima semana

Dois cursos referentes ao mês de novembro foram encerrados na última sexta-feira (12) na Escola do Legislativo, que é mantida pela Assembleia Legislativa (ALE). As inúmeras disciplinas aplicadas na escola dos deputados visam a capacitação dos servidores do legislativo, mas também atendem aos demais poderes, órgãos e autarquias do serviço público federal, estadual e municipal e a parte significativa da comunidade.

Cerca de 70 alunos receberam certificados de conclusão dos cursos de Marketing Político em Redes Sociais e de Cerimonial, Protocolo, Etiqueta e Normas de Comportamento, cada um com 20 horas/aula de duração. As aulas foram ministradas na sede da Escola do Legislativo, em Porto Velho, no período de 8 a 12/11, das 8h às 12h.

Em razão da pandemia, as salas de aula funcionam com 70% da capacidade e obedecendo rigidamente o protocolo de controle e combate ao covid-19 mantendo distanciamento, utilização obrigatória de máscaras e disponibilidade de álcool em gel. “A meta da escola da ALE, presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos) é ampliar os conhecimentos dos servidores públicos do legislativo estadual e dos demais segmentos da área pública, oferecendo cursos visando o aprimoramento nos mais diversos setores”, argumenta o diretor-geral, Fábio Ribeiro.

Para a próxima semana (22 a 26/11) estão disponibilizados mais três cursos que serão ministrados em dois períodos e com 20 horas/aula cada disciplina. Pela manhã, das 8h às 12h, Fotografia e das 14h às 18h Secretariado nos Serviços Público e Privado e Oficina de Filmagem e Edição de Vídeo no Celular. Ainda restam poucas vagas.

Os cursos da escola são gratuitos e as vagas remanescentes são disponibilizadas à comunidade em geral. Na ocasião da inscrição o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó de 400g ao Banco da Leite. O total arrecadado é distribuído a entidades assistenciais, cadastradas na escola, que atendam crianças com idade acima de um ano e a idosos. Ao final dos cursos os alunos recebem certificados de conclusão.

Texto e foto: Assessoria de Imprensa da Escola do Legislativo-ALE/RO