Concluídos mais três cursos da Escola do Legislativo

Cursos de qualificação profissional foram ministrados durante a semana na escola dos deputados

Estão sendo concluídos hoje (8) três cursos iniciados na última segunda-feira (4) na Escola do Legislativo (EL) mantida pela Assembleia Legislativa (ALE). As disciplinas são ministradas na sede da escola, em Porto Velho e visam a qualificação profissional do servidor público da ALE, mas também são disponibilizadas ao sistema público municipal, estadual, federal e à comunidade.

A pandemia que mobilizou o planeta também prejudicou diretamente as atividades presenciais da escola dos deputados. As atividades em salas de aula foram retomadas no último dia 27 e vários cursos já foram aplicados visando a qualificação profissional dos servidores da ALE, das câmaras de vereadores, prefeituras e demais órgãos públicos estadual e federal. A população é atendida com as vagas remanescentes.

Para poder retornar com as aulas presenciais estão sendo obedecidos as mais rigorosas regras de controle e combate ao covid-19 como aferição da temperatura de alunos, instrutores, pessoal administrativo e visitantes, distanciamento nas salas de aula, utilização de máscaras e álcool em gel disponibilizados em locais estratégicos, desde a entrada na escola.

Toda a equipe da escola está feliz e vibrando com o retorno das aulas presencias, após quase um ano e meio de paralisação. “É gratificante saber que estamos vencendo, mesmo com todas as dificuldades, a luta contra o covid-19, e a satisfação em poder contribuir com a melhoria da qualidade da mão de obra do serviço público visando um melhor atendimento à comunidade”, afirmou o diretor-geral da escola, Fábio Ribeiro.

A busca expressiva pelas inscrições das dezenas de cursos da escola demonstra a sua importância, para a melhoria da mão de obra do serviço público e da comunidade em geral. Isso é possível, segundo Fábio Ribeiro, “graças ao apoio, que sempre tivemos do presidente da mesa diretora da ALE, Alex Redano (Republicanos) e dos demais parlamentares”.

Cursos encerrados

Fotografia – 20 vagas, 20 horas/aula, das 8h às 12h a alunos com idade acima de 16 anos com ensino fundamental completo

Planejamento e Organização de Eventos – 50 vagas, 20 horas/aula, das 8h às 12h a alunos com idade acima de 19 anos e ensino médio completo

Desenvolvimento de Equipes – 20 vagas, 20 horas/aula, das 14h às 18h, a alunos com idade acima de 18 anos e ensino médio completo

Texto e foto: Assessoria da Escola do Legislativo – ALE/RO