Conclusão de cursos e entrega de certificados na Escola do Legislativo

Alunos de duas das várias disciplinas da escola dos deputados receberam documento de conclusão

Na última semana foram ministrados na sede da Escola do Legislativo (EL), que é mantida pela Assembleia Legislativa (ALE), dois dos vários cursos, que são oferecidos pela instituição mantida pelos deputados. Alunos dos cursos de Libras para Atendimento ao Público e de Oficina de Filmagem e Edição de Vídeos no Celular, ambos com 20 horas/aula receberam certificado de conclusão na sexta-feira (25).

Durante uma semana foram ministrados os cursos com participação de dezenas de alunos na sede da escola em Porto Velho. As atividades pedagógicas, em razão da pandemia estavam paralisadas e foram retomadas na última semana com o cumprimento protocolar do Ministério da Saúde e Anvisa.

Graças ao apoio da Mesa Diretora da ALE-RO, presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos) é possível qualificar os servidores públicos e também a parte da comunidade. “A possibilidade de aperfeiçoar o serviço prestado pelos servidores públicos e à população é um trabalho dos mais gratificantes prestado pela escola”, diz o diretor-geral, Fábio Ribeiro, que falou aos alunos na solenidade de entrega dos certificados.

Os diversos cursos oferecidos pela EL visam o aprimoramento da mão de obra dos servidores da ALE-RO, mas também atendem as câmaras de vereadores, prefeituras, autarquias e as demais áreas municipais, estaduais e federais na área pública. A comunidade é atendida com as vagas remanescentes e os cursos são gratuitos. Na ocasião da matrícula o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó de 400g, para o Banco de Leite da Escola. O total arrecadado é distribuído para entidades assistenciais, que atendam crianças acima de um ano e idosos.

Esta semana estão sendo realizados os cursos na sede da escola, de Relações Interpessoais no Trabalho e de Motivação para Realização Pessoal e Profissional, ambos com 20 horas/aula, que serão concluídos na próxima sexta-feira (1º).

Inscrições

Estão abertas inscrições para três cursos que serão iniciados na próxima semana.

– Libras para Atendimento ao Público, 70 vagas, 20 horas/aula, 04/04 a 08/04, das 8h às 12h, alunos acima de 16 anos e Ensino Médio Completo, Redação Oficial, 20 horas/aula, 30 vagas, 04/04 a 08/04, das 8h às 12h, alunos acima de 16 anos com Ensino Fundamental Completo.

– Imagem Pessoal e Profissional, 20 horas/aula, 30 vagas, das 8h às 12h, 04/04 a 08/04, alunos acima de 16 anos com Ensino Fundamental Completo.

– Novo Acordo Ortográfico, 20 horas/aula, 30 vagas, 04/04 a 08/034 das 8h às 12h, alunos acima de 16 anos com Ensino Fundamental Completo.

Escola do Legislativo

Texto e foto: Assessoria