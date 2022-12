Concurso da prefeitura de Urupá, RO, tem inscrições abertas e salários de até R$ 10,2 mil

A prefeitura de Urupá lançou o edital de um concurso público com 51 vagas disponíveis para cargos de nível fundamental, médio e superior. As inscrições estão abertas até o dia 5 de janeiro de 2023 e os salários chegam a R$ 10,2 mil.

Os interessados devem se cadastrar no site da banca responsável pela seleção, a IBGP Concursos. As taxas de inscrição variam de R$ 80 a R$ 140, dependendo do cargo pretendido.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, prova de títulos para cargos de nível superior e prova prática para os cargos de motorista, mecânico e operador de máquinas.

Confira as vagas disponíveis:

Ensino fundamental

Mecânico de Máquinas Pesadas (1);

Motorista de Veículos Pesados (5);

Operador de Máquinas Pesadas – Pá Carregadeira (2);

Operador de Máquinas – Pesadas Retroescavadeira (2);

Motorista de Veículos Leves (2);

Agente Comunitário de Saúde (1);

Agente de Combate às Endemias (1);

Fiscal Ambiental (1);

Fiscal Sanitário (1);

Fiscal Tributário (1);

Guardião do Abrigo (1);

Técnico de Gestão Pública – Administrativa (8).

Ensino médio/técnico

Técnico de Enfermagem (1);

Técnico em Radiologia (1).

Ensino superior

Administrador (1);

Assistente Social (1);

Biólogo (1);

Enfermeiro HPP (1);

Enfermeiro ESF/AB (1);

Farmacêutico (1);

Fisioterapeuta (1);

Médico Clínico Geral HPP (1);

Médico Veterinário (1);

Nutricionista (2);

Odontólogo (1);

Pedagogo Ensino Fundamental (1);

Pedagogo Ensino Infantil (1);

Professor de Educação Física (1);

Professor de Geografia (1);

Professor de Língua Portuguesa (1);

Professor de Matemática (1);

Psicólogo (2);

Supervisor Escolar (1);

Médico Ginecologista/Obstetra (1);

Psicopedagogo (1).

Confira o edital completo do concurso e local para inscrições

G1