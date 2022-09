Concurso de qualidade do cacau de Rondônia começa na quinta (8); veja programação

x

Começou na próxima quinta-feira (8), a 2ª edição do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia (Concacau), em Jaru (RO). O evento segue até sexta-feira (9), com palestras, oficinas, bate-papo e premiações.

O Concacau está previsto para começar às 9h, no Bosque Beira Rio. Na quinta-feira, juízes de prova devem fazer a análise sensorial do chocolate no auditório do Sebrae. Abaixo, confira a programação compelta:

1ª edição

O cacauicultor André Luiz Vicente, de Nova União (RO), conquistou o 1º lugar no Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia (ConCacau) 2021.

As amostras de André alcançaram 7,65 de pontuação e foram observadas notas de frutas cítricas e um amendoado floral. O prêmio foi R$ 10 mil em dinheiro.

André Luiz, vencedor do ConCacau em Rondônia — Foto: Mikely Azevedo



G1