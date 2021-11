Concurso de qualidade do cacau é realizado na próxima semana em Jaru

Entre os dias 24 e 25 de novembro, acontece o 1° Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia (Concacau), no município de Jaru (RO). O evento tem o objetivo de incentivar o cultivo do cacau no estado e premiar os melhores produtores, que concorrem a R$ 23,1 mil em prêmios.

Conforme a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), a proposta do evento é repetir o sucesso do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé), com o cacau, para estimular a criação de novos clones do fruto e melhorar a produtividade, sobretudo nas pequenas propriedades rurais.

O concurso acontecerá em dois dias, sendo que na noite do dia 24 será feita a degustação dos chocolates originários das amêndoas dos cacaus que foram inscritos no concurso, e às 9 horas da manhã do dia 25, acontecerá a premiação.

Conforme a Seagri, 38 produtores de cacau de todas as regiões de Rondônia participam do concurso. A proposta dos prêmios para os 4 vencedores é:

1º Lugar: R$ 10.000,00 em dinheiro;

2º Lugar: R$ 7.500,00 em crédito para aquisição de produtos em empresas de agropecuária;

3º Lugar: Pulverizador, no valor de R$ 3.000,00;

4º Lugar: 400 mudas de Cacau Clonal, no valor de R$ 2.600,00.

O Concacau será realizado no município de Jaru (RO), na praça José Eustáquio, localizada na rua Florianópolis, 2856, Setor 2.

G1