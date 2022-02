Concurso do TJ-RO: resultado final é divulgado

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo concurso do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), publicou nesta sexta-feira (25) o resultado final com as listas dos aprovados.

O concurso ofereceu vagas para os cargos de analista judiciário, de nível superior, de técnico judiciário, de nível médio, e ainda formação de cadastro de reserva para o cargo de analista de tecnologia da informação.

Informações sobre o concurso podem ser obtidas pelo telefone 0800 2834628 e pelo e-mail concursotjro21@fgv.br.

Segundo informado pelo TJ-RO, a homologação do concurso acontece só depois da aprovação do resultado final pelo Pleno do Tribunal de Justiça. A previsão é que o tema entre na pauta em sessão administrativa no final de março.

G1