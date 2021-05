Concurso e processos seletivos abertos em Rondônia têm mais de 150 vagas disponíveis

Rondônia tem um concurso e dois processos seletivos com inscrições abertas nesta segunda-feira (3). Estão disponíveis mais de 150 vagas, para contratação imediata e formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior.

Conselho Regional de Biomedicina

O Conselho Regional de Biomedicina da 4ª região está com inscrições abertas para um concurso público com vagas em diversos estados. Para Rondônia, estão disponíveis duas vagas para contratação imediata e 28 para cadastro reserva nas áreas de fiscal administrativo e assistente biomédico.

Os salários chegam R$ 4,4 mil. As inscrições custam de R$ 48 a R$ 55 e podem ser realizadas no site do Instituto Quadrix, responsável pela realização do certame, até o dia 10 de maio. Veja mais sobre o concurso e confira o edital.

Prefeitura de Candeias do Jamari

A prefeitura de Candeias do Jamari (RO) abriu um processo seletivo esta semana para a contratação temporária de 54 profissionais na área da educação. Nível superior é exigido para todos os cargos. Os salários chegam a R$ 2,8 mil, mais benefícios.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 3 de maio pela internet com o preenchimento de um formulário e envio dos documentos exigidos em edital. Confira os cargos disponíveis e como se inscrever.

Prefeitura de Rolim de Moura

A prefeitura de Rolim de Moura (RO) abriu um processo seletivo para a contratação temporária de profissionais na área da educação e de serviços gerais. Estão disponíveis 94 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior.

Os salários partem de R$ 929,14 e chegam a R$ 2.886,24, mais auxílio alimentação, para cargas de trabalho de 25 horas a 40 horas semanais. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 13 de maio. Confira os cargos disponíveis e o edital completo.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1