Concursos abertos em RO têm mais de 100 vagas e salários de até R$ 24 mil

Concursos e processos seletivos estão com inscrições abertas em Rondônia e mais de 100 vagas disponíveis para cargos de nível fundamental, médio, superior e estágio. As inscrições encerram neste mês de novembro e os salários chegam a R$ 24 mil.

Corpo de Bombeiros Militar

O concurso do Corpo de Bombeiros Militar está com inscrições abertas até o dia 7 de novembro. Estão disponíveis 112 vagas, além de formação de cadastro reserva, para o cargo de soldado. Os salários chegam a R$ 4.054,18.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). A taxa custa R$ 70. A seleção será feita por meio de prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica e entrevista devolutiva. Confira o edital completo.

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia

O Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste (Cimcero) está com um processo seletivo aberto para a contratação de 36 profissionais e, cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 3,5 mil.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de novembro no site do Ibade, com taxas variando de R$ 60 a R$ 100. A seleção será realizada por meio de provas objetivas, previstas para janeiro de 2023, e prova de títulos. Confira o edital da seleção.

Defensoria Pública do Estado

O concurso público da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE – RO) tem inscrições abertas até o dia 25 de novembro, com uma taxa de R$ 300. Estão disponíveis cinco vagas, além de cadastro reserva, para o cargo de defensor público substituto.

A Cebraspe é a banca organizadora do certame. A seleção será realizada por meio de provas objetivas, discursivas, exame psicotécnico, provas orais e provas de títulos. Os salários passam dos R$ 24 mil. Confira o edital completo do concurso.

Prefeitura de Pimenta Bueno

A prefeitura de Pimenta Bueno está com um processo seletivo aberto para a contratação de mais de 30 estagiários nas áreas de administração, enfermagem, medicina veterinária e medicina.

A seleção é realizada pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e as inscrições podem ser feitas até o dia 16 de novembro. A bolsa-estágio é de 1.050, mais R$ 200 de auxílio transporte. Veja o edital e como se inscrever.

