Confira a agenda dos candidatos ao governo de Rondônia para esta sexta-feira (14)

Confira a agenda dos candidatos ao governo de Rondônia desta sexta-feira (14), listada em ordem alfabética e enviada pelas assessorias dos postulantes ao Executivo estadual.

São informados os compromissos enviados por e-mail até as 19h do dia anterior, conforme acordo feito por representantes dos partidos com a Rede Amazônica.

Coronel Marcos Rocha (União)

7h30 às 9h: Reunião com colaboradores

9h30 às 11h30: Gravação conteúdos digitais

14h30 às 16h30: Gravação Programas Eleitorais

16h45 às 17h15: Adesivaço 44 em Porto Velho

19h30 às 20h15: Reunião com apoiadores de Porto Velho

Marcos Rogério (PL)

8h: Rolim de Moura

12h: Espigão D’Oeste (Top FM)

15h30: Cacoal

