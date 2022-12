Confira o calendário dos times rondonienses na Copinha

A tabela da principal competição de base está definida! Nesta terça-feira (6), a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O furacão do Vale do Jamari estreia contra o clube pernambucano no dia 3 de janeiro, às 14h15 (horário de Rondônia – 15h15 horário de Brasília). O confronto ocorre no estádio Alberto Victolo, localizado na cidade de Tanabi.

A estreia do Porto Velho será no dia 4, quando o clube enfrenta o São Paulo no estádio Bento de Abreu. A partida será disputada às 20h45 (horário de Rondônia – 21h45 horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo no Sportv.

O Real volta a campo nos dias 6 e 9, quando enfrenta a Portuguesa e Náutico, respectivamente. A locomotiva joga contra o Marília no dia 7, e no dia 10 termina a fase de grupos, contra o CSP (PB).

GE