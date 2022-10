Confira onde atualizar os dados do CadÚnico em Porto Velho

O Ministério da Cidadania prorrogou até o dia 11 de novembro, o prazo para revisão de dados das famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). As atualizações devem ser feitas junto ao Município.

Na capital as famílias inscritas no CadÚnico devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma mudança de informação. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados pode comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou a Central do CadÚnico (confira endereços abaixo).

O CadÚnico é o principal instrumento para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, como o Auxílio Brasil. As informações são utilizadas ainda pelos estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas.

Veja os endereços e telefones para atualização do CadÚnico em Porto Velho

Central do CaÚnico

Endereço: rua Quintino Bocaiúva, 1424, bairro Olaria

Cras Elizabeth Paranhos

Endereço: rua Marechal Deodoro, 1828, Centro

Telefone: (69) 9 8473-4881

Cras Paulo Freire

Endereço: avenida Amazonas, 3660, bairro Agenor de Carvalho

Telefone: (69) 9 8473-6076

Cras Dona Cotinha

Endereço: rua Samaumeira, 3238, bairro Eletronorte

Telefone: (69) 9 8473-6030

Cras Betinho

Endereço: rua Vila Mariana, 9618, bairro Mariana

Telefone: (69) 9 8473-6269

Cras Irmã Dorothy

Endereço: avenida Mamoré, 113, bairro Aponiã

Telefone: (69) 9 8473-4364

Cras Theodoro Cromo – Jaci-Paraná

Endereço: Reassentamento Parque dos Buritis, Via 10, Quadra 8

