Confira os possíveis adversários do Real Ariquemes na Copa do Brasil 2023

O Real Ariquemes pode enfrentar o Remo novamente pela Copa do Brasil. Desta vez, o duelo seria válido entre os profissionais das equipes. Segundo o ranking nacional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Furacão do Vale do Jamari terminou o ano em 171º e está no pote G da Copa do Brasil, portanto pode enfrentar um clube do pote C da competição.

A data dos sorteios ainda não foram definidas pela entidade, mas o Real Ariquemes pode ter páreo duro pela frente. O clube pode enfrentar a equipe da região Norte, mas também pode ter como adversário equipes como o Sampaio Corrêa (MA), Guarani (SP), Criciúma (SC), Operário (PR), Londrina (PR), Náutico (PE), Remo (PA), Tombense (MG), Brasil de Pelotas (RS) e Brusque (SC).

Na tabela básica da Copa do Brasil, a primeira fase será disputada no dia 22 de fevereiro ou 1 de março.

Quanto o Real Ariquemes recebe na competição?

Por ter sido campeão estadual no ano passado, o Real Ariquemes está qualificado no segundo critério da competição nacional. A CBF ainda não divulgou os valores da Copa do Brasil desta edição.

Com base nos valores da temporada passada, a equipe de Ariquemes recebe o montante de R$ 1,09 milhão nesta primeira fase.

Em caso de classificação, a equipe pode ser contemplada com mais R$ 1,19 milhão.

Confira os valores da Copa do Brasil de 2022:

Primeira fase: R$ 620 mil (grupo 3), R$ 1,09 milhão (grupo 2) ou R$ 1,27 milhão (grupo 1)

Segunda fase: R$ 750 mil (grupo 3), R$ 1,19 milhão (grupo 2) ou R$ 1,5 milhão (grupo 1) Terceira fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinais: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões

Confira os potes do torneio:

A primeira fase da competição inicia em fevereiro e os confrontos são em partidas únicas, com o mandante sendo a equipe com ranking menor. O visitante joga com a vantagem do empate.

Os confrontos são escolhidos pelos encontros: pote A x pote E; pote B x pote F; pote C x pote G e pote D x pote H.

Confira os potes:

Pote A

Santos, Grêmio, América (MG), Atlético (GO), Ceará, Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Goiás e Cuiabá.

Pote B

Juventude, Vasco, Coritiba, Chapecoense, Avaí, CRB, CSA, Vitória, Vila Nova e Ponte Preta

Pote C

Sampaio Corrêa, Guarani, Criciúma, Operário, Londrina, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas e Brusque.

Pote D

ABC, Ituano, Manaus, Volta Redonda, Ypiranga, Ferroviário, Botafogo (PB), Santa Cruz, Brasiliense e América (RN).

Pote E

Campinense, Jacuipense, São Raimundo (RR), Tocantinópolis, Bahia de Feira, Caldense, Atlético de Alagoinhas, ASA, Sergipe e Ceilândia.

Pote F

Trem União Rondonópolis, Real Noroeste, Retrô, Marcílio Dias, Tuna Luso, Fluminense (PI), São Luiz, Nova Iguaçu e Humaitá.

Pote G

São Bernardo, Vitória (ES), Nova Mutum, Pacajus, Tuntum, Caucaia, Real Ariquemes, Maringá, Operário-MS e Marília.

Pote H

Cordino, Parnahyba, Resende, Athletic, Democrata, Camboriú, Águia de Marabá, Falcon, Princesa do Solimões e São Francisco (AC).

Essa é a terceira participação do Real Ariquemes na Copa do Brasil. Nas duas últimas participações, em 2018 e 2019, o Real foi eliminado na primeira fase da competição.

*Estagiário, sob a supervisão de Juan Rodrigues

GE