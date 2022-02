Confronto entre Porto Velho e Pimentense é adiado

O confronto entre Porto Velho e Pimentense, pela pela primeira rodada do Campeonato Rondoniense 2022, estava previsto para este sábado e após pedido da locomotiva, por conta do contratempo da chuva e a inviabilidade na BR364, foi adiado. O jogo foi remarcado para o próximo sábado (26) às 15h45 no estádio Aluízio Ferreira.

A partida, que estava com a data prevista para este sábado (19) já tinha sido adiada para o domingo (20). Isso por conta das incessantes chuvas ocorridas no interior do estado, que resultaram no fechamento da BR-364 no trecho entre as cidades de Presidente Médici e Cacoal.

Com o impedimento da logística, a chegada da delegação do Pimentense ficou comprometida. A FFER havia feito a primeira alteração, mas na manhã deste sábado, a diretoria do Porto Velho fez a solicitação para a nova mudança da data do duelo. Com a solicitação o confronto foi remarcado para o próximo sábado (26).

PORTO VELHO X PIMENTENSE

Modificação: Data: 20/02/2022 (domingo) PARA DIA 26/02/2022 (sábado)

HORÁRIO:15h45

Estádio: Aluízio Ferreira

Munícipio: Porto Velho

Veja o documento da FFER:

Modificação de Porto Velho x Pimentense — Foto: FFER



