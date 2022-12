Conveniado: R$ 700 mil para a compra de material didático para as escolas públicas de Pimenta Bueno

Recurso foi indicado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano

Em mais uma ação do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), Pimenta Bueno vai receber R$ 700 mil para a compra do material didático Nas Ondas da Leitura e Mais Saber, atendendo ao pedido do vice-prefeito Valteir Cruz (Republicanos).

“É sempre um investimento importante, quando é destinado para a educação. Esse material é uma ferramenta pedagógica que facilita o processo de ensino e aprendizagem e que já é aplicado com sucesso em muitas escolas de Rondônia e Pimenta Bueno será contemplado em breve com mais esse benefício”, destacou Redano.

Em 2021, Alex Redano assegurou mais de R$ 2,8 milhões em investimentos para Pimenta Bueno, seja através de emendas ou de indicações junto ao Governo, que tem sido parceiro nesse trabalho de apoio aos municípios.

Ondas da Leitura

O kit de material pedagógico do projeto “Nas Ondas da Leitura” é completo. O projeto é composto de um kit do aluno com uma mochila, livros literários com temas e gêneros textuais diversificados e ainda, um livro de leitura e escrita, um livro diário/agenda. Já o kit do professor contém, além dos mesmos livros dos alunos, um manual de sugestões e orientações, livros de formações e diário do educador.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Thyago Lorentz