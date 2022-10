Coronel Marcos Rocha, do União, é reeleito governador de Rondônia

Coronel Marcos Rocha (União Brasil) foi reeleito governador de Rondônia no 2º turno das eleições, neste domingo (30) com 52,47% dos votos. O resultado da disputa foi confirmado às 18h14 (horário local ), com 96,33% das urnas apuradas.

Com 100% das urnas apuradas, às 19h01, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicou que a vitória de Rocha foi com 458.370 votos. Seu adversário, Marcos Rogério (PL), teve 47,53% dos votos (415.278 votos). Votos nulos foram 3,44% e brancos, 2,17%. O índice de abstenção foi de 24,69%.

Quando foi eleito para o 1º mandato, em 2018, Coronel Marcos Rocha era novo no cenário político de Rondônia. Reeleito, ele vai para mais um mandato de quatro anos no governo do estado.

Na eleição deste ano, Marcos Rocha teve como vice Sérgio Gonçalves.

No discurso após a vitória da reeleição, Rocha falou que seu governo vai trabalhar para todos os municípios a partir de 2023.

“Municípios me apoiaram muito, estiveram presentes. Conseguimos ter uma votação expressiva em Ji-Paraná e outros municípios à frente, com mais de 80% dos votos. Como posso esquecer uma população dessa? Cacoal lá em cima e Porto Velho com uma votação expressiva. Mas lembrando, em todo lugar tive votação expressiva e eu tenho que trabalhar por todos”.

Quem é Marcos Rocha

Marcos Rocha nasceu no Rio de Janeiro e se mudou para Rondônia quando tinha 21 anos. Atualmente com 54 anos, ele tem quatro filhos e é casado com Luana Oliveira Santos.

Desde cedo Rocha teve apreço pela carreira militar. Em 1986 ele ingressou no Exército Brasileiro como Oficial e quatro anos depois foi aprovado no concurso da Polícia Militar em Rondônia.

O candidato eleito também já foi diretor de escola militar em Porto Velho e secretário municipal de educação em Porto Velho. Em dezembro de 2014 ele assumiu o cargo de titular na Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e seguiu na pasta até 2017.

Marcos Rocha é formado em análise de sistema de dados, administração de negócios e pós-graduado em educação e técnicas de ensino. Ele já foi professor da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e em uma faculdade particular da capital.

Em 2018, Rocha foi eleito governador de Rondônia para o 1º mandato, também em 2º turno, com 530.188 votos (66,34%). Era sua estreia no cenário político.

Propostas e campanha

Durante a campanha eleitoral nas Eleições 2022, Rocha destacou que em seu próximo mandato vai focar na conclusão da obra do Hospital Regional de Guajará-Mirim, além de abrir concurso público para área da educação.

Saúde

O candidato promete investimento em construção, reforma e ampliação da rede de hospitais, tais como:

Concluir o Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia, assim como o Hospital Regional de Guajará-Mirim;

Reformar e ampliar o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) e o Hospital Infantil Cosme e Damião, ambos em Porto Velho.

Educação

Firmar parceria com os municípios para que as crianças sejam alfabetizadas na idade correta;

Abrir concurso público para contratação de professores e técnicos;

Criar um cargo de professor-auxiliar para atender estudantes especiais;

Consolidar e expandir o Ensino Médio Integral.

Segurança pública

Em seu plano de governo, o candidato firmou compromisso de tornar Rondônia o estado mais seguro da Região Norte. Para isso pretende adotar as seguintes medidas:

Elaborar o Plano Estadual de Regionalização do Sistema Penitenciário;

Construir o Centro Integrado de Operações (Ciop);

Expandir o sistema de videomonitoramento, com ênfase em Segurança Comunitária;

Instalar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) na Zona Leste de Porto Velho; e

Instalar o Centro de Registro de Ocorrência e Atendimento à Mulher e Vítimas Vulneráveis.

Cidadania

Ampliar ações governamentais Tudo Aqui, Rondônia Cidadã, Criança Protegida, Crescendo Bem e Mamãe Cheguei;

Criar uma Política Estadual de Primeira Infância;

Oferecer qualificação profissional para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas;

Criação um Centro Cultural de Rondônia, em Porto Velho;

Oferecer um programa de estágio e adolescente aprendiz aos egressos do sistema socioeducativo.

Desenvolvimento econômico

Coronel Marcos Rocha afirmou que pretende avançar na economia para que Rondônia esteja no ranking dos dez estados mais competitivos do Brasil. Como?

Expandindo a ação governamental de Microcrédito Produtivo Orientado (Proampe);

Revitalizando a Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim;

Recuperando a pavimentação da Rodovia do Boi e demais rodovias estaduais com alto fluxo de escoamento econômico;

Articulando com a União para viabilizar a construção da Ponte Binacional Brasil-Bolívia;

Promovendo feiras para a agricultura familiar.

Meio ambiente e desenvolvimento territorial

Investir na remodelagem e digitalização para dar maior celeridade ao licenciamento ambiental;

Avançar na integração do trabalho de regularização fundiária junto à União;

Instituir o Plano Estadual de Resíduos Sólidos e o Plano Estadual de Recursos Hídricos;

Regulamentar a Lei de Política de Governança Climática e Serviços Ambientais.

