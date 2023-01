Coronel Marcos Rocha é empossado para segundo mandato como governador de Rondônia

Coronel Marcos Rocha (União Brasil) foi empossado na tarde deste domingo (1º) como governador de Rondônia pelos próximos quatro anos, após ter sido reeleito em 30 de outubro com 52,47% dos votos.

Rocha e o vice-governador, Sérgio Gonçalves (União Brasil), foram empossados por volta das 17h. O mandato deles termina em janeiro de 2027. A cerimônia aconteceu no Teatro Palácios das Artes em Porto Velho.

Desde a corrida eleitoral de 2018, Rocha é aliado declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante coletiva à imprensa, ele foi questionado sobre a relação com o atual presidente da República, Lula. Rocha disse que vai ser profissional para trazer para Rondônia os recursos que a população precisa, apesar de ser amigo do Bolsonaro.

Discursos de posse

Em seu discurso como governador reeleito, Rocha destacou que durante o primeiro mandato teve que focar na área da saúde por causa da crise sanitária imposta pela pandemia de Covid-19, mas no segundo mandato pretende também priorizar outras áreas, como esporte e turismo.

“O trabalho é para construir um estado desenvolvido, seguro, com maior qualidade de vida a todos. Manteremos a harmonia entre os três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Agindo com responsabilidade e transparência”, disse.

O deputado Alex Redano (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), quebrou um protocolo e pediu que o vice-governador, Sérgio Gonçalves, também fizesse um discurso na cerimônia de posse.

No improviso, Sérgio disse que a motivação dele e do governador reeleito é fazer de Rondônia um lugar melhor para o rondoniense viver e trabalhar.

“A expectativa é que nosso segundo mandato seja muito melhor que o primeiro”, disse.

Ele também lembrou da sua experiência na administração privada e que participou dos primeiros quatro anos do governo Marcos Rocha como secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), lugar, que segundo ele, foi uma escola para ganhar experiência para atuar na gestão pública.

Também participaram da cerimônia parlamentares da ALE-RO, autoridades estaduais e municipais, como chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Já durante a noite, Marcos Rocha e Sérgio Gonçalves seguiram para a cerimônia de posse dos secretários que farão parte do 1º escalão do governo a partir de 2023.

