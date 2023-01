Corpo de homem é encontrado com cerca de 13 facadas na zona rural de Jaru

Durante a madrugada de domingo, a equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender um chamado na linha 605, próximo ao km 1.

De acordo com o boletim de ocorrência, no local foi constatado, pelo Corpo de Bombeiros, que a vítima já teria vindo a óbito. Além disso, a perícia esteve presente e constatou aproximadamente 13 facadas no corpo da vítima, sendo elas: no peito, barriga, costas e pernas.

As pessoas próximas não sabiam informar o que havia acontecido e disseram não conhecer o homem. Depois de identificado, o local precisou ser isolado até a liberação do corpo para a funerária.

G1