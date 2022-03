Corpo de homem que desapareceu no Rio Machado é encontrado em Ji-Paraná

O Corpo de um homem identificado como Astrogildo Andrade foi encontrado nesta terça-feira (22), por uma equipe do corpo de bombeiro.

Segundo informações a vítima havia mergulhado nas águas do rio no último domingo e não retornou a superfície.

Diante do desaparecimento as buscas tiveram inicio ainda no domingo, mas o corpo somente foi localizado nesta manhã.

ATENÇÃO SR(s) INTERNAUTAS

Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

Comando190