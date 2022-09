Corpo de homossexual que estava desaparecido há três dias é encontrado no Anel Viário, em Ji-Paraná

Desde o último dia 14, Flaviano Silva Pereira, de 43 anos, que usa nome social de “Érica ou Galega”, desapareceu após entrar em um carro de cor escura para fazer um programa sexual. Desde então, seu celular se encontra desligado.

Já no final da tarde deste sábado, dia 17, populares acabaram localizando o corpo de Flaviano, jogado às margens do Anel Viário, próximo a ponte do Rio Machado, em Ji-Paraná.

A Polícia Civil investiga o caso.

