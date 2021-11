Corpo de militar desaparecido é encontrado em córrego de Guajará-Mirim

O corpo de Carlos Cabixi Wajuru, de 24 anos, foi encontrado em um córrego no Ramal do Palheta, na zona rural de Guajará-Mirim (RO) na noite de sexta-feira (26). O indígena e cabo do Exército estava desaparecido há três dias.

Três homens de 20, 22 e 27 anos foram presos, suspeitos de participarem do latrocínio.]

As buscas, realizadas por agentes do Núcleo Integrado de Inteligência de Fronteira (NIIF), com apoio da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil, começaram através do GPS da moto, que pertencia ao militar.

Segundo a polícia, a vítima foi atraída até uma vila de apartamentos, que fica no bairro Próspero, para ver uma arma de pressão. No local, dois dos suspeitos tentaram dar um mata leão no militar, mas, não conseguiram. A vítima e suspeitos brigaram fisicamente e o militar acabou sendo baleado, com um tiro na cabeça.

A polícia apontou que um dos suspeitos pegou um carro emprestado e junto com o outro suspeito, levaram o corpo até um córrego, conhecido como Palheta.

Sacola estava com roupas da vítima e a cápsula do tiro. Crime aconteceu em Guajará-Mirim (RO) — Foto: Reprodução



No local, a equipe encontrou as peças de roupa usada pelo suspeito para limpar o sangue da vítima e a cápsula disparada.

A moto de Carlos foi atravessada para a Bolívia na noite do crime. De acordo com a polícia, o veículo foi encontrado e será devolvido ao Brasil na próxima semana.

G1