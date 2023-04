Corpo é encontrado em residência no bairro Val Paraíso, em Ji-Paraná

Na tarde desta sexta-feira, dia 14, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na Rua Caucheiro (T-15), entre as Ruas K-05 e K-04, no bairro Val Paraíso, 2º Distrito de Ji-Paraná, onde as testemunhas localizaram um corpo dentro do quarto.

Ao chegar no local, os PM’s constataram a veracidade das denúncias, se deparando com a vítima, identificada como José Aparecido Martins dos Santos, já sem vida, caída no chão. Segundo informações de amigos e familiares, a vítima estava desaparecida há alguns dias, o que motivou a busca por ela.

As testemunhas relataram que decidiram pular o muro da residência para verificar o que estava acontecendo. Ao abrir a porta da cozinha, que estava apenas encostada, encontraram a casa toda revirada. Na cozinha, haviam algumas sacolas de carne podre no chão, que provavelmente caíram da geladeira, e algumas cadeiras caídas no chão. O filtro de barro que ficava na cozinha também estava quebrado no piso da casa.

O corpo da vítima estava nu e de bruços, sem sinais de espancamento, caído no piso do quarto. O ar condicionado estava ligado. Foi acionado o Perito de plantão, que esteve presente no local realizando a perícia técnica.

A polícia Civil foi acionada e estiveram presentes no local o Delegado Dr. Hora e seus agentes de plantão. No fundo do terreno havia outra casa onde morava um filho da vítima, que segundo informações dos familiares, teria ido no começo da semana para Cacoal procurar emprego.

Até o momento não se sabe se a causa da morte foi natural, e após o exame médico, será constatado o que realmente aconteceu. As autoridades continuam investigando o caso.

Comando190