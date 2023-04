Corrida Nacional de Jericos Motorizados volta a acontecer em Rondônia

Alto Paraíso (RO) volta a receber a ‘Corrida Nacional de Jericos Motorizados’. A 15ª edição acontece entre os dias 21 e 23 de abril, no Jericódromo do município. Segundo a prefeitura, os competidores poderão se inscrever no dia da competição, mas são esperados mais de 10 jericos.

O que são os jericos?

Os jericos são veículos feitos a partir da mistura de peças de carros, caminhão e máquinas agrícolas. Eles são feitos de forma artesanal pelos competidores e adaptados para as provas do circuito com muita lama.

Em alguns casos, o carro é feito em oficinas caseiras a partir de um chassi velho adaptado a um motor estacionário a diesel, que é usado na lavoura.

Muitas vezes, os jericos não possuem pára-lamas, pára-choques, pára-brisas, cabine, cinto de segurança e às vezes, nem mesmo assento, o que para muitos, é uma verdadeira “idéia de Jerico”.

Programação

O evento está programado para começar na sexta-feira (21), com a realização do 26º Festival da Canção e a primeira etapa do SuperCross de Moto Cross. Veja a programação completa:

Sexta-feira, 21

14h – Abertura das Festividades;

15h – Treino Livre SuperCross;

19h – Início Etapa Classificatória SuperCross;

22h – Início Show Ganhadores do Festival da Canção;

23h30 – Show com Kevyn Siebre;

2h – Encerramento Som Trio Elétrico

Sábado, 22

10h – Pista de Jericos com Jeep Club

10h – Treino Livres Repescagem do SuperCross;

15h – Classificatória Repescagem do SuperCross;

17h30 – Treino Livre Finalistas SuperCross;

19h30 – Final SuperCross;

22h – Premiação SuperCross;

22h30 – Show com a Banda Glauber e Gleydson;

00h – Show com a Banda Kesia Pinheiro;

2h – Encerramento com Trio Elétrico;

Domingo, 23

9h – Apresentação do Jeep Club PVH;

11h – Treino Oficial dos Jericos;

13h – Abertura da 15ª Corrida Nacional de Jericos Motorizados;

14h – Início da Corrida de Jericos;

16h30 – Corrida das Autoridades;

17h – Entrega da Premiação;

17h30 – Encerramento.

