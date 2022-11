Covid-19: vacinação de bebês de seis meses a dois anos, com comorbidades, inicia dia 17 de novembro

Bebês com idades entre seis meses e dois anos de idade que possuem comorbidades poderão ser imunizados contra a Covid-19 a partir da próxima quinta-feira (17) em Porto Velho. Estão disponíveis cerca de 2 mil doses da Pfizer Baby.

De acordo com a prefeitura, as equipes de vacinação estarão em treinamento no dia 16 de novembro para a realização da vacinação no público-alvo.

As crianças deverão tomar três doses em um período de três meses:

1ª dose: a partir de 17 de novembro

2ª dose: quatro semanas após a 1ª

3ª dose: oito semanas após a 2ª

A princípio serão atendidos apenas bebês com comorbidades. É necessário apresentar, além da carteirinha de vacinação e cartão do SUS, o laudo médico que comprove a comorbidade.

Com a chegada de novas doses, a prefeitura informou que vai abrir a imunização para novos públicos.

G1