Covid: Dos 270 leitos disponíveis em Rondônia,126 estão ocupados

Rondônia tem 46,6% dos leitos hospitalares destinados ao tratamento da Covid-19 ocupados, segundo dados divulgados através do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O número é a soma dos leitos de UTI e Clínicos.

Ao todo, Rondônia possui 270 leitos destinados ao tratamento da doença e desses, 144 estão disponíveis. Os dados foram divulgados no relatório de 1º de dezembro e ele aponta que nenhum paciente aguarda por um leito hospitalar.

Ocupação hospitalar Covid

Rede Estadual Rede Privada Rede Municipal Leitos Clínicos 74 3 13 Leitos UTI 35 1 27 Total 82 4 40

Fonte: Sesau

Redução de leitos e ocupação máxima

No Hospital Cemetron, em Porto Velho, a taxa de ocupação da UTI Covid é de 90%. De acordo com o relatório da Sesau, dos 20 leitos disponíveis, 18 estão ocupados. No Hospital de Base, a ocupação é de 80%, com 8, dos 10 leitos disponíveis, ocupados.

No Hospital Regional de Cacoal (HCR) e no Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal (HEURO), a taxa de ocupação é de 100%. Nos dois locais, há um total de 9 leitos de UTI disponíveis e todos estão ocupados.

Ocupação dos Leitos de UTI em Rondônia

Unidade Total de Leitos Leitos Ocupados Leitos Disponíveis Cemetron 20 18 2 Hospital de Base 10 8 2 HCR 8 8 0 HEURO 1 1 0 Total 39 35 4

Fonte: Sesau

G1