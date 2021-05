CPI convocará de novo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello para depor

Omar Aziz (PSD / AM), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, anunciou ontem que a comissão convocará novamente o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

Em transmissão ao vivo no canal do Grupo Prerrogativa, Aziz qualificou a passagem do ex-ministro da Saúde pela CPI sobre a pandemia como “hilária” pelas inconsistências do depoente durante os dois dias de audiência.

“A aparência de Pazuello é extremamente divertida. Pois ele consegue construir uma versão de ‘um manda e o outro obedece’ a partir de toda a verdade real, como se fosse uma piada. É por isso que ele foi chamado de volta ”, disse ele.

A nova convocação de Pazuello para fazer uma nova declaração não será mais amparada pelo habeas corpus, e a testemunha terá a liberdade de se calar. O objetivo é persuadir o Supremo Tribunal Federal (STF) a não conceder a Pazuello um novo habeas corpus, que o protegerá de ameaças de prisão e garantirá sua liberdade de permanecer quieto durante a contestação.

“Espero que a Suprema Corte nos ajude a cumprir nossas obrigações de maneira normal. Não estamos aqui para matar, crucificar ou enforcar alguém”. O ministro do STF Ricardo Lewandowski foi quem concedeu o HC.

Durante a transmissão ao vivo, Aziz enfatizou que a missão da CPI vai além da identificação dos autores. “O que queremos fazer é evitar que mais pessoas morram. Impeça-nos de outras pandemias, bem como de novas ações relacionadas à mesma. ”

Na próxima conferência deliberativa, marcada para quarta-feira, deverá ser votada a moção para ouvir novamente Pazuello. Por enquanto, os depoimentos prestados são direcionados ao governo federal, embora a meta da base governamental seja dividir o foco da obra com questionamentos dos gestores locais. Apenas o governador do Amazonas, Wilson Lima, está na mira em um futuro próximo.

Ameaças de Bolsonaro à Zona Franca

Em relação às ameaças dirigidas contra Aziz e outros parlamentares da oposição, o presidente da CPI disse que não está preocupado e que continuará suas investigações e “descobrirá a cada dia uma nova mentira que eles (o governo Bolsonaro) produzem”.

“Já vivi uma ditadura militar, tantas coisas me aconteceram na minha vida e não terei medo no mundo em que vivemos hoje”, afirmou.

Enquanto a CPI da Covid investiga os atos e omissões do executivo federal na pandemia, o presidente Jair Bolsonaro escalou seus ataques aos governadores. O representante fez comentários sobre o potencial fim das isenções fiscais na Zona Franca de Manaus (AM) no episódio mais recente, que enfureceu parlamentares amazonenses, incluindo representantes da CPI.

Para eles, a ameaça do líder do Planalto durante a live semanal desta quinta-feira foi uma vingança não só para as investigações colegiadas, mas também para toda a população do estado.

Bolsonaro fez os comentários poucas horas depois de terminar o segundo dia de depoimentos de Pazuello à CPI. O presidente foi inundado de preocupações com relação a supostas omissões do governo na análise de janeiro do setor de saúde de Manaus.

Centenas de pacientes com Covid-19 morreram de asfixia devido à falta de oxigênio nos hospitais da cidade naquele mês. A principal tática do Planalto desde a início da CPI, tem sido fazer lobby para que a comissão analise como os governadores usaram a ajuda federal transferida aos estados, para lidar com a crise de saúde.

O objetivo é informar aos gestores municipais sobre os prejuízos causados pelas consultas. Bolsonaro falou sobre as políticas adotadas durante a ditadura militar (1964-1985) e o estabelecimento da Zona Franca de Manaus na transmissão ao vivo desta quinta-feira. Ele também citou dois senadores da CPI do Amazonas: Omar Aziz e Eduardo Braga (MDB), presidente da comssção.

Eduardo Braga expressou decepção com o fato de o presidente ter feito o pronunciamento em um momento em que o Amazonas passa por uma série de dificuldades.

“Não vejo isso como uma ameaça para mim ou para o senador Omar; Eu vejo isso como uma ameaça ao povo amazonense. Principalmente de quem quer ser um defensor da Zona Franca em um momento em que o Amazonas enfrenta a segunda maior enchente de sua história, uma pandemia, e ameaças de demitir funcionários da Zona Franca ”, criticou.

“Como resultado, eu realmente espero que nós, os defensores da maior zona verde do mundo, que estamos proibidos de quase tudo, não sejamos vítimas de mais um ataque.”

Marcelo Ramos (PL-AM), vice-presidente da Câmara, foi outro a criticar as declarações de Bolsonaro. Mostra que o chefe do Executivo está “apavorado” com as investigações da CPI, segundo ele.

“O presidente desafiou a Zona Franca de Manaus para ameaçar o senador Eduardo Braga e o senador Omar, que estavam insatisfeitos com sua postura na CPI, que analisa o papel do governo federal no combate à pandemia”, afirmou.

“O comportamento do presidente revela duas coisas: primeiro, que ele tem medo do resultado dessa investigação e, segundo, que ele tem pouca responsabilidade para com o bem público do Amazonas.”

“Quando o presidente ataca a Zona Franca, ele não acerta apenas o senador Eduardo e o senador Omar”, acrescentou Ramos. “Como resultado, milhares de amazonenses e manauaras perderão seus empregos. Tem efeito na economia e nos investimentos de Manaus. Atende ao orçamento do Estado do Amazonas, que custeia saúde, educação e compra de uma cesta básica para combater a desnutrição neste período de pandemia e enchentes. O presidente deve pensar em incutir ódio e focar na compra de vacinas, pois é isso que o povo brasileiro exige dele”, finalizou.

Fonte: Mixrondonia