Cptran busca parceria com a Escola do Legislativo

diretora da Cptran, Roberta Stochi esteve hoje mantendo contato com a direção da escola

A diretora da Escola Pública de Trânsito de Rondônia-Cptran, Roberta Stochi, esteve na manhã de hoje (8) na Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa (ALE). No contato com o diretor-geral Fábio Ribeiro foi discutida a viabilidade de uma parceria com a escola dos deputados para breve.

Roberta Stochi, que esteve acompanhada da coordenadora da Escola Pública de Trânsito, da Cptran, Lucina Alves, tratou dos assuntos preliminares sobre a viabilidade do convênio, que estará sendo analisado nas próximas semanas. A meta é formatar a parceria, após o controle da pandemia e o retorno das aulas presenciais.

A escola dos deputados oferece dezenas de cursos de capacitação profissional visando a qualificação dos servidores da ALE-RO, mas também mantém parcerias com as câmaras de vereadores, prefeituras, autarquias e demais órgãos públicos federal, estadual e municipal.

Os cursos são ministrados na sede da escola, em Porto Velho e também aplicado no interior, através de parcerias. “A pandemia prejudicou e, ainda, prejudica nossos trabalhos, mas estamos nos adequando para a nova realidade e, dentro em breve retomaremos nossas ações presenciais visando a qualificação permanente dos servidores públicos e também oferecendo as vagas excedentes à comunidade em geral”, diz o diretor Fábio Ribeiro.

Os alunos concluintes recebem certificados de participação. Os cursos são gratuitos e, na ocasião da matrícula o aluno doa uma lata de leite em pó de 400g ao Banco de Leite, que é distribuído a entidades assistenciais, que atendam crianças acima de um ano e idosos.

Texto e foto: Assessoria