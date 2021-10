Criança de 10 anos é encontrada morta asfixiada em Rolim de Moura

Wanderson Correia, de 10 anos, estava a caminho da casa da irmã quando teve o trajeto interrompido por um homem de 40 anos que o levou até uma residência abandonada e o asfixiou até a morte com a própria roupa. O menino desapareceu na quinta-feira (14) e foi encontrado morto na sexta-feira (15) em Rolim de Moura (RO).

De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito do crime foi localizado através de informações de moradores da região. Ele foi encaminhado à delegacia e confessou o crime durante interrogatório, ainda na sexta (15).

No depoimento, o suspeito contou que abordou Wanderson e ofereceu dinheiro a ele para limpar uma casa, o que a criança aceitou. Quando chegou a residência, o homem teria convencido o menino a tirar a camisa sob a alegação que fazia calor.

Quando a vítima percebeu que havia algo errado, teria tentado fugir da residência, mas foi agarrada pelo pescoço e asfixiada com a própria camisa. Quando o corpo foi encontrado, a criança já estava há mais de um dia desaparecida, segundo relato dos familiares.

Segundo informações da polícia, a intenção do homem era abusar sexualmente do menino, mas o laudo do Instituto Médico Legal (IML) ainda não confirmou o crime.

O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado e tentativa de estupro de vulnerável. O homem tem passagem na polícia por estupro, furto e tráfico de drogas.

G1