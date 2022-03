Criança de 11 anos morre afogada enquanto brincava com amigos em balneário de Porto Velho

Um menino de 10 anos, identificado como Lucas Mateus Santos Melo, foi vítima de afogamento na tarde deste sábado (05) em um balneário conhecido como “Neguinho” na BR-364, quilômetro 08, próximo ao Bairro Novo, em Porto Velho (RO).

A criança não sabia nadar e foi para o local junto com alguns amigos e ficaram brincando na beira do igarapé. Segundo testemunhas, o menino teria sido arrastado pela correnteza quando tentou atravessar o igarapé com os amigos.

Um homem que participava de um batizado no local, ainda tentou salvar a vítima, mas quase se afogou e teve de ser socorrido para a UPA. A Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Bombeiros foram chamados.

As buscas pelo corpo iniciaram já no período da noite com a chegada dos Mergulhadores dos Bombeiros e o corpo foi localizado. O rabecão do Instituto Médico Legal (IML) e a Perícia Criminal foram solicitados para os procedimentos.

Rolnews