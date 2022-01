Criança de 9 anos é baleada na frente de casa em Vilhena

Uma criança de 9 anos e um jovem de 25 anos foram baleados na frente de casa na área central de Vilhena (RO), na noite do último domingo (16). A Polícia Militar (PM) chegou ao local após receber várias ligações informando um tiroteio na Rua José de Alencar.

Na frente da casa, os agentes constataram que a criança estava com uma perfuração no joelho e o jovem com uma perfuração na perna esquerda, na altura da canela.

Testemunhas dizem que o autor dos disparos chegou na frente da casa em uma motocicleta e chamou pelo jovem. Quando a vítima estava se aproximando, o suspeito sacou a arma e começou a atirar. A vítima diz que saiu correndo para dentro de casa, momento em que a criança que estava na varanda foi atingida.

Segundo informações do boletim de ocorrência, há 15 dias o jovem teria tido um desentendimento com o suspeito e desde então começou a ser ameaçado.

O suspeito foi identificado pelas vítimas e por testemunhas. Ele foi localizado e de acordo com a polícia, negou ser o autor do crime. Foram feitas buscas na casa dele e conforme registro policial foram encontradas três munições intactas, uma chave de moto e uma porção de substância entorpecente aparentando ser maconha.

Como o suspeito usava tornozeleira eletrônica, foi feito contato com a polícia penal, mas a corporação afirmou que durante a noite a tornozeleira perdeu o sinal, não sendo possível monitorar o suspeito. Diante dos fatos relatados, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

As vítimas foram levadas pelo Corpo de Bombeiros até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde receberam atendimento médico e ficaram sob observação. O estado de saúde deles é estável.

G1