Criaram um perfil falso da minha empresa no Instagram para aplicar golpes. Quais medidas adotar?

Em razão da facilidade de criar perfis no Instagram, muitos criminosos aproveitam-se dessa oportunidade para aplicar golpes.

Assim, eles criam contas (perfil fake) de hotéis, pousadas, restaurantes e lojas famosas. Em seguida, entram em contato com as vítimas, que normalmente são clientes ou frequentadores do local, informam promoções, sorteios e voucher, como técnica de engenharia social, para induzir a vítima a informar dados pessoais e efetuar transferências e pagamentos, principalmente via PIX.

Confira a seguir o que pode ser feito para proteger o seu negócio e clientes.

Lembre-se sempre de documentar o que foi feito, guardar os prints para evidenciar as medidas adotadas, pois isso demonstrará boa-fé da sua empresa.

Realize o monitoramento de contas e comunique os seguidores

Para descobrir um perfil fake, pode ser trabalhoso e demorado. Por isso, conte com uma equipe para verificar esse tipo de ação.

Ao detectar uma conta falsa, é necessário agir imediatamente para evitar que seguidores e clientes caiam em golpes, pois os criminosos mandam mensagem para quem já está seguindo o perfil oficial.

Para isso, crie um post explicando a situação e mostrando como identificar a conta falsa. É recomendado que seja feito um print da conta falsa, chamando atenção para às diferenças (número de seguidores e publicações) e destacando o nome do usuário.

Outra forma de comunicar, é enviar mensagens via WhatsApp e e-mail para clientes sobre a conta falsa.

Peça para denunciar a conta

Solicite que as pessoas denunciem a conta através do canal próprio do Instagram. Assim, quanto maior o número de denúncias, mais rápido a conta pode ser excluída ou bloqueada.

Mas se lembre de ensinar como fazer, pois nem todos sabem esse tipo de informação. Uma forma prática é inserir no post que você irá publicar informando a conta falsa e nos stories.

Aqui, apresento um texto sobre o passo a passo que você pode utilizar:

1. Encontre e acesse o perfil falso

2. Clique nos “3 pontos” na parte superior direita

3. Clique em “Denunciar…”

4. Clique em “Denunciar a conta”

5. Clique em “Está fingindo ser outra pessoa”

6. Marque a opção “Alguém que eu conheço”.

Realize um Boletim de Ocorrência

Faça um Boletim de Ocorrência (B.O.) na Delegacia mais próxima ou através de Plataformas Online das Delegacias para que o fato seja registrado e comunicado às autoridades competentes para apuração de eventuais crimes ocorridos. Além disso, será possível identificar o IP da conta e, consequentemente, quem está por trás da ação criminosa.

Sites relevantes para a realização do B.O.

· São Paulo: https://www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br/ssp-de-cidadao/home

· Rio de Janeiro: https://delegaciaonline.pcivil.rj.gov.br/

· Santa Catarina: https://delegaciavirtual.sc.gov.br/inicio.aspx

· Paraná: https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO

· Rio Grande do Sul: https://www.rs.gov.br/carta-de-servicos/servicos?servico=816

A conta ainda está te causando transtornos? Entre em contato com um advogado especialista em Direito Digital

Caso você não resolver o problema e a conta continuar lá, te causando transtornos, procure um advogado especialista no tema de Direito Digital para que ele ingresse com uma ação judicial contra a plataforma a fim de solicitar o bloqueio e exclusão da conta, bem como a identificação do criminoso.

