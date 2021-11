Criminosos matam idosa de 91 anos para roubar celular e aparelho de DVD

A idosa Raimunda Nonato Rodrigues, 91 anos, foi encontrada morta com vários ferimentos pelo corpo dentro da própria casa, na manhã de terça-feira (2), no município de Guajará-Mirim.

De acordo com a Polícia Militar, o filho de Raimunda relatou que saiu de casa logo pela manhã, e depois de alguns minutos, recebeu uma ligação informando que alguém que teria encontrado a residência da mãe aberta.

No local, a idosa estava caída no chão, sem vida, e com sangramento na perna e o rosto com ferimentos.

Segundo a Polícia, a casa apresentava sinais de violação e parte do telhado estava quebrada. Havia vidro espalhado pelo chão.

Para a PM, os criminosos entraram na residência e mataram a vítima para roubar um aparelho celular e um aparelho DVD.

Dois familiares de Raimunda, que moram nos fundos da casa dela disseram que não ouviram ou presenciaram nenhum baralho no momento do crime.

Ninguém foi preso até o momento. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte: Rondoniagora