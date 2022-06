Criminosos tentam matar mulher e atiram várias vezes em carro: Vídeo

x

Uma mulher sofreu um atentado a tiros, na tarde desta segunda-feira (6), no momento em que entrou no seu próprio veículo, que estava estacionado em frente a uma escola infantil, na avenida Rio de Janeiro com José Amador dos Reis, na zona leste de Porto Velho. Uma câmera de segurança registrou a ação criminosa.

A vítima relatou aos policiais, que havia acabado de deixar uma criança na escola, e no momento em que ela entrou no veículo Fiat Toro, os criminosos, que estavam em um veículo Voyage, se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Os tiros atingiram o veículo na lateral, no para-brisa e no farol. Os disparos não acertaram a vítima. Ela teve ferimentos leves no braço, provocados pelos estilhaços de vidro.

A Polícia Militar foi acionada, mas os criminosos não foram localizados. O veículo foi periciado pela Polícia Civil, que seguirá com as investigações.

Fonte: Rondoniagora