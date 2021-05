Crise e violência obriga bancos a fecharem caixas eletrônicos e agências no Brasil

No ano de 2020, os cinco principais bancos do país (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander), fecharam 5.067 terminais de autoatendimento como parte de um plano de corte de custos para evitar assaltos aos terminais. Foram 1.700 agências que já foram fechadas.

Espera-se que Pix Saque e Pix Troco, dois novos serviços vinculados à Pix com lançamento previsto para agosto, tornem o acesso às notas em dinheiro mais fácil em todo o país, em um momento em que os maiores bancos do país estão fechando agências e caixas.

O Banco Central colocou em consulta pública a introdução do Pix Saque e Pix Troco na segunda-feira (10), e o público pode se manifestar pela internet até o dia 9 de junho.

Segundo Walmir Freitas, diretor da Kroll, empresa de segurança cibernética, o conceito simplifica a vida dos clientes ao permitir saques em mercados, lojas e outros locais, “já que o número de caixas eletrônicos está diminuindo por causa da proteção”. Ataques a terminais, diz ele, são um problema que atinge até caixas eletrônicos de supermercados.

Segundo Freitas, o benefício para o lojista em aderir ao novo método precisaria ser esclarecido. Uma das premissas é que o cliente aproveite a visita à loja para fazer compras, além de sacar dinheiro.

O especialista reconhece que pagar ao comerciante irá incentivá-lo a participar do programa. A possibilidade está prevista na proposta do Banco Central, que atualmente está para comentários do público.

A ideia é que haja um esquema em que o cliente não tenha que pagar nada à loja e tenha um limite mensal de até quatro saques grátis sem ter que pagar taxas ao seu banco, levando em consideração a modalidade de troca.

A proposta prevê que o banco do sacador pague uma taxa ao banco do agente de saque, como uma loja. E o comerciante receberia uma parte do dinheiro do banco de comércio. O Banco Central continuará definindo as taxas.

Bancos menores estão disponíveis

As vantagens do Pix Saque e do Pix Troco, segundo Angelo Duarte, chefe do departamento de Concorrência e Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, consideram a falta de estrutura bancária em algumas partes do mundo, principalmente nas pequenas e periferias das grandes cidades. “Isso deixa as pessoas com raiva. Pessoas que moram em grandes cidades devem dirigir longas distâncias.

Duarte também menciona a perspectiva de o papel-moeda estar disponível para clientes de bancos menores. “Assimetricamente, ATMs

representam instituições vastas.

As instituições financeiras menores serão capazes de fornecer serviços de saque no mesmo nível que as grandes instituições graças aos novos serviços, disse ele em entrevista coletiva na segunda-feira.

Fonte: Mixrondonia