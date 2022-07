Curso gratuito de gestão de negócios para mulheres tem 500 vagas e inscrições abertas

Um processo seletivo está aberto com 500 vagas para um curso gratuito de empreendedorismo. O público-alvo é formado pelas mulheres moradoras das regiões Norte e Nordeste.

O curso terá duração de oito semanas com conteúdos voltados para gestão administrativa e financeira, vendas, marketing, pessoas, formalização, gênero e culinária.

As participantes selecionadas no processo seletivo vão receber o conteúdo por WhatsApp, assim como um acompanhamento remoto. As 50 que tiverem os melhores desempenhos vão receber uma mentoria com voluntários.

As interessadas devem preencher requisitos como: ter renda familiar de no máximo um salário mínimo por pessoa e ter um negócio informal ou empresa constituída com pelo menos três meses de existência no ramo da alimentação.

As inscrições abriram nesta segunda-feira (4) e podem ser realizadas até o dia 17 de julho pelo site do Consulado da Mulher. A seleção será realizada com base nos critérios: ordem de inscrições, menor renda per capta e avaliação da resposta e uma pergunta.