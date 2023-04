Curso profissionalizante em piscicultura e frigorífico abre inscrições em RO

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional em Rondônia (Idep) abriu 20 vagas, mais cadastro reserva, para cursos profissionalizantes nas áreas da piscicultura e frigoríficos em Costa Marques (RO).

As vagas são para os cursos de Operador de Processamento de Pescado, Segurança em Operações Frigoríficas e Automação na Indústria Frigorífica. Todos os cursos serão ministrados na Escola Técnica Itinerante.

As inscrições podem ser realizadas de forma virtual, por meio de um formulário eletrônico disponibilizado no próprio site do Idep. Os interessados poderão se inscrever até o dia 17 de abril.

O critério de seleção será pela ordem de inscrições dos candidatos. Os requisitos para realizar as inscrições nos cursos profissionalizantes são:

Fazer o cadastro através de e-mail;

Possuir idade mínima de 18 anos;

Preferencialmente ser beneficiário de programas de transferência de renda;

Para realizar a inscrição será necessário anexar um arquivo único com os seguintes documentos: RG ou Certidão de Nascimento (não pode ser CNH), CPF, comprovante de endereço e escolaridade. Todos os participantes inscritos receberão certificados de conclusão mediante a participação de todas as atividades e avaliações.

G1