Cursos da Escola do Legislativo para Presidente Médici

x

Vereadores Alessandro Martins e Bia estiveram com a direção da escola e vão levar os cursos de Libras e Fotografia para Médici

Na segunda quinzena do próximo mês de novembro o município de Presidente Médici terá cursos da Escola do Legislativo (EL), mantida pela Assembleia Legislativa (ALE), presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos). Os vereadores Alessandro Martins (MDB) e Bia (do Assentamento) Coelho (PSDB) estiveram nesta quarta-feira (26), na sede da escola em Porto Velho, acertando os detalhes com o diretor-geral, Fábio Ribeiro.

A escola dos deputados disponibiliza inúmeros cursos visando o aprimoramento da mão de obra no serviço público. A prioridade é para os servidores da Casa do Povo, mas também atende às câmaras de vereadores, prefeituras e demais órgãos públicos federais e estaduais.

Os vereadores pretendem levar para Presidente Médici os cursos de Libras e de Fotografia. O planejamento é disponibilizar as disciplinas na segunda quinzena de novembro. Os cursos estarão disponíveis aos servidores do legislativo municipal, prefeitura e, as vagas excedentes à comunidade em geral.

Os cursos da EL têm em média 20 horas/aula e visam o aperfeiçoamento da mão de obra do setor público. Todas as disciplinas são gratuitas e, ao final, os participantes recebem certificados de conclusão. No ato de inscrição os alunos são convidados a doarem uma lata de leite em pó de 400g para o Banco de Leite da escola, que posteriormente distribui a entidades cadastradas e que atendam crianças acima de um ano e a idosos.

A maioria das aulas são ministradas na sede da escola, em Porto Velho, “mas os instrutores estão constantemente trabalhando no interior contribuindo no aprimoramento da mão de obra pública e também da iniciativa privada”, diz o diretor Fábio Ribeiro.

www.al.ro.leg.br

Texto e Foto: Assessoria I Escola do Legislativo