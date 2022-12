Cursos encerrados e abertura de novos na Escola do Legislativo

Foram concluídos dois cursos da grade de novembro e iniciados três da programação de dezembro.

Foram concluídos na sexta-feira (2) os cursos de Oratória e Ateliê de Texto, iniciados em novembro, ministrados por instrutores da Escola do Legislativo (EL), que é mantida pela Assembleia Legislativa (ALE), presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos).

Hoje (5) tiveram início os cursos de Líder Coaching, Oratória e Comunicação de Alto Impacto e Novo Acordo Ortográfico, da grade de dezembro. Os inúmeros cursos oferecidos pela escola dos deputados visam a qualificação permanente dos servidores do legislativo estadual. Prioritariamente são atendidos servidores dos gabinetes e das mais diversas áreas da Ale-RO, mas também são atendidos servidores das câmaras de vereadores, prefeituras, governos federal e estadual, autarquias e, as vagas excedentes oferecidas à população.

Cada um dos três cursos em andamento tem 20 horas/aula de duração, estão sendo ministrados na sede da escola em Porto Velho, na rua Major Amarante, 390 e serão encerrados na sexta-feira (9). Os cursos são gratuitos e, na inscrição, o aluno é convidado a doar uma lata de leite em pó de 400g ao Banco de Leite (BL) da escola. O leite arrecado é distribuído a entidades assistenciais, que atendam crianças acima de um ano, idosos e estejam cadastradas no BL.

O diretor-geral da escola, Fábio Ribeiro, diz que os cursos visam a qualificação profissional permanente no atendimento do setor público, “mas também atende a população com as vagas excedentes. Além de aprimorar o trabalho na área pública, também contribuímos para melhorar a mão de obra da população com as nossas dezenas de cursos, todos com certificados de conclusão, argumenta o diretor”.

Texto e foto: Assessoria/Escola do Legislativo