Cursos profissionalizantes de férias estão com inscrições abertas em Rondônia

Os cursos gratuitos de férias do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) estão com inscrições abertas até a próxima terça-feira (11). Há vagas para todo o estado de Rondônia.

Cursos remotos

As inscrições podem ser feitas no site do Idep. Entre os requisitos para se cadastrar estão: ter idade mínima de 14 anos e escolaridade mínima de ensino fundamental II (6º ao 9º ano). Segundo o instituto, as opções de cursos estão disponíveis nos três turnos.

Há vagas para cursos de qualificação profissional de:

Auxiliar de escritório,

Assistente de recursos humanos e

Introdução à piscicultura.

Também há cursos online voltados para formação inicial, como:

Empreendedorismo,

Atendimento ao público,

Relações interpessoais,

Gestão da propriedade rural,

Técnicas de recepção,

Auxiliar administrativo,

Logística em eventos e

Noções sobre Hidroponia – Cultivo sem solo.

Aulas presenciais

Já na modalidade presencial, o Idep disponibiliza em Porto Velho cursos de formação inicial em:

Gestão da propriedade rural,

Empreendedorismo,

Logística em eventos e

Marketing digital.

As inscrições também podem ser feitas no site do Idep. Na capital, as aulas acontecem na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Flora Calheiros, localizada na rua Assis Chateaubriand, 7643, bairro Esperança da Comunidade.

G1