Darlan Romani conquista título mundial indoor de arremesso de peso

O brasileiro Darlan Romani conquistou neste sábado (19) o título de campeão mundial indoor do arremesso de peso, modalidade do atletismo. Na competição disputada em Belgrado, capital da Sérvia, Darlan fez a marca de 22,53 metros e bateu os recordes mundial e sul-americano indoor.

O norte-americano Ryan Crouser ficou com a prata com 22,44m. O neozelandês Tom Walsh levou o bronze, marcando 22,31m.

Esta é a primeira derrota em dois anos de Crouser, bicampeão olímpico (Rio 2016 e Tóquio 2020) e recordista mundial ao ar livre (23,37m) e em pista coberta (22,82m). Esta também foi a primeira participação do americano no Mundial indoor.

Darlan, campeão pan-americano em 2019, até então só tinha conseguido conquistar medalhas em competições continentais.

No último Mundial em Pista Coberta, em Birmingham (2018), o brasileiro terminou em quarto, a mesma colocação que conseguiu no Mundial ao ar livre em Doha (2019) e nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, disputados em 2021. Nos Jogos do Rio 2016, Darlan foi o quinto.

O ouro de Darlan é a primeira medalha para o Brasil neste Mundial e já representa uma melhora no desempenho do país em relação ao Mundial anterior, quando o melhor resultado foi uma medalha de prata no salto triplo com Almir dos Santos.

R7