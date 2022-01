De volta a Ouro Preto, ciclista conta história solidária de pedal de mais de 17h até Porto Velho

O ciclista Tiago Vicente foi o representante de grupo do grupo da modalidade que percorreu de Ouro Preto do Oeste até Porto Velho. Ele falou com o ge.globo/ro e revelou a nobreza do motivo.

Vicente externou que a ação foi para a entrega do valor arrecadado no 5º Pedal Direito de Viver realizado na cidade do interior do estado.

O desafio ocorreu em 2021, teve mais de 300 inscritos (415 ao total), como queria o atleta, e ele veio à capital para “pagar a promessa” de entregar os valores arrecadados pessoalmente. De volta a cidade, ele contou a história do desafio e acredita que o exemplo pode mover mais ajuda a causas nobres em 2022.

– Em especial foi uma promessa que fiz. Batemos a meta e fui cumprir. Saímos às 3 h, dormimos em Itapuã e chegamos em Porto Velho de manhã. O pessoal abraçou a causa que levantamos e foi bonito de ver. Atingimos o emocional de muita gente, estamos confiantes que vamos colocar 600 inscritos no Pedal de 2022 – disse.

O grupo contou com Robson Gil, Anderson Biff, Tiago Vicente, Carlos Honaiser e Maria Adelina. Eles levaram 17h20m para percorrer o trajeto de 334 km até a capital rondoniense. Ao total, foram arrecadados R$ 65.703,89 liquido para o hospital.

