Decisão da cúpula do DEM pela expulsão do ex-Presidente da Câmara Rodrigo Maia

Após as críticas do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (RJ) ao presidente nacional do DEM, ACM Neto, a sigla deliberou sobre a expulsão de Maia do grupo.

A informação é do deputado federal Arthur Maia (DEM-BA), que também mencionou no Twitter que o mandato de Rodrigo Maia deve ser revogado.

“Rodrigo Maia vai ser expulso pelo DEM. Não havia mais ambiente no partido para ele, depois que ele perdeu todo o apoio dos deputados”, comentou Arthur.

“Rodrigo Maia deveria perder o mandato, mesmo tendo sido demitido”, proclamou, “porque é claro que a provocação livre e rude ao presidente do partido reflete um descontentamento indireto.”

No texto, Arthur insulta o ex-correligionário ao se referir a ele como “Nhonho”, personagem da série mexicana “Chaves”, e afirma que o ex-prefeito se tornou uma “figura desprezada pelos brasileiros”.

Rodrigo Maia resolveu pedir formalmente a saída do DEM na sexta-feira. Após a decisão, Maia recorreu às redes sociais para criticar ACM Neto. “Esse baixinho não tem caráter, baiano malandro”, “presidente do Bolsonaro e vice-presidente ACM Neto”. Não sobra muito ”Essas foram algumas das acusações do deputado.

Fonte: Mixrondonia