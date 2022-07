Delegacia do Consumidor tem mais de mil ocorrências registradas no 1º semestre de 2022 em RO

Nos primeiros seis meses de 2022 foram registradas 1.036 ocorrências na Delegacia do Consumidor em Rondônia, número maior que o apontado em todo o ano de 2020. O balanço foi divulgado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (30).

Conforme a delegacia, caso o número de denúncias siga o mesmo ritmo no segundo semestre, podem ser registradas 150% mais ocorrências neste ano do que no ano anterior.

De acordo com a delegacia, nos primeiros seis meses do ano foram realizadas seis operações de fiscalização no estado, que além de atender as reclamações dos consumidores, também verificaram se os estabelecimentos estavam informando de forma correta os preços dos produtos e serviços, assim como a legalidade da política de pagamentos e se o prazo de validade dos produtos estava sendo obedecido.

O Disque Denúncia da Polícia Civil é o 191 e o do Procon é o 151.

