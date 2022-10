Dentista desaparecida é achada morta dentro de carro capotado às margens da BR-364

Uma dentista de Rondônia foi encontrada morta, no fim da tarde desta terça-feira (18), dentro de um carro capotado às margens da BR-364 em Ariquemes (RO). A vítima foi identificada como Raquel da Silva Moura Medeiros, que estava desaparecida desde a noite de domingo (16).

O veículo da odontóloga foi localizado através de uma ação conjunta entre as forças de segurança, inclusive com o apoio do Núcleo de Operações Aéreas (NOA).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher foi achada sem vida no interior do automóvel e a suspeita é que Raquel tenha sofrido um acidente de trânsito na noite de domingo, onde saiu da pista e capotou o carro em uma ribanceira com área de vegetação fechada.

O carro estava no KM 509, às margens da BR-364 em Ariquemes. A área de vegetação fechada dificultou que alguma testemunha encontrasse o automóvel.

Há dois dias a polícia fazia patrulhamento na BR-364, entre Ariquemes e Ji-Paraná, na tentativa de localizar o carro de Raquel.

Isso porque Raquel havia saído com seu veículo, um Onix, de Ji-Paraná com destino à cidade de Ariquemes. No entanto ela não chegou em casa e, sem informações, a família da dentista passou a pedir ajuda nas redes sociais.

O veículo da jovem foi filmado por câmeras de segurança quando passou por Jaru, a última cidade antes de chegar em Ariquemes.

G1