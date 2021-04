Depois de fuga em alta velocidade, cinco homens são presos em Porto Velho

Cinco homens foram presos na quarta-feira (21) durante patrulhamento da Polícia Militar (PM) no bairro Planalto em Porto Velho. Eles são suspeitos de participarem do tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar (PM), no patrulhamento os agentes receberam informações de uma possível negociação de entorpecentes e veículos no bairro. Chegando no endereço citado na denúncia, os homens que estavam no local começaram a fugir e dirigiram em alta velocidade pelas ruas.

Outras equipes da polícia foram acionadas para acompanhar a ocorrência. Durante a correria um dos ocupantes chegou a pular do veículo em movimento e foi capturado.

Conforme informações da PM, após intenso acompanhamento, os suspeitos abandonaram o carro e tentaram fugir a pé, mas todos foram alcançados e levados à Central de Flagrantes.

No total foram encontrados dentro do veículo 25 tabletes grandes e 18 tabletes pequenos de maconha. Após buscas no local inicial da denúncia foi encontrada uma bolsa com 12 tabletes grandes de entorpecente e uma balança de precisão. Fonte: https://noticiageral.com – com informações de G1

Foram apreendidos entorpecente aparentando ser maconha — Foto: 5º BPM/Reprodução